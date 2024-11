Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo punto salute inaugurato a Mogliano

Taglio del nastro ieri mattina, alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del vicepresidente Filippo Saltamartini, per ildi. È il ventesimo (in totale ne saranno cinquanta) delle Marche e il quarto nell’Ast di Macerata dopo Matelica, Recanati e Fiuminata. L’ambulatorio eseguirà esami diagnostici con refertazione da remoto attraverso la telemedicina, e darà continuità assistenziale per le prestazioni erogate nei restanti giorni dall’ambulatorio infermieristico (dal lunedì al venerdì). Sarà attivo il lunedì e il mercoledì mattina, dalle 7.45 alle 12.15; in campo le infermiere Michela D’Innocenzo, Laura Micucci e Rosa Carangella. Le procedure terapeutiche offerte, dietro prescrizione del medico, sono terapia iniettiva, bendaggi, medicazioni semplici e complesse, rimozione punti di sutura, gestione catetere vescicale, accessi venosi, stomie-drenaggi.