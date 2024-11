Gaeta.it - Addetti alle pulizie di Sky Service a rischio di licenziamento: allerta in Abruzzo

Facebook WhatsAppTwitter La situazione deglidella Skyha sollevato preoccupazioni in, con circa trenta lavoratori in attesa di notizie sul loro futuro lavorativo. Questi operatori espletano la loro funzione presso lo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, e il loro contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre. La procedura dicollettivo è stata avviata, mettendo inrta non solo i diretti interessati, ma anche le autorità locali e i rappresentanti politici.La procedura dicollettivoL’annuncio di licenziamenti imminenti è stato fatto ieri, scatenando una serie di reazioni da parte dei sindacati e delle istituzioni locali. Le segreterie territoriali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasportihanno espresso la loro preoccupazione per questa situazione critica, sottolineando come la perdita di posti di lavoro avrà un impatto devastante su una comunità già segnata da crisi economiche.