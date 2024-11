Biccy.it - Un dettaglio potrebbe aver spoilerato la prossima vittima de La Talpa

Chi sarà la quartade Ladopo Ludovica Frasca, Marco Melandri ed Elisa Di Francisca? Uncelo, ma andiamo per gradi.Come abbiamo potuto vedere dal termine della prima puntata in poi, gli ultimi secondi dell’episodio sono dedicati a ciò che vedremo la settimana successiva, una sorte di anteprima usata per stuzzicare la curiosità del telespettatore. Sia nel video anteprima della seconda puntata, sia in quello della terza, Diletta Leotta chiude con la frase di rito dell’eliminazione.Nel video che mostrava in anteprima cosa avremmo visto nel corso della seconda puntata (quando è stato eliminato Marco Melandri), si sente Diletta Leotta dire: “Luce rossa, ti devo chiedere di lasciare immediatamente la corte delle spie e uscire da quel cancello” (qua il video).