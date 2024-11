Gaeta.it - Torino sotto attacco: adolescenti nel mirino di bande criminali con taser e cani aggressivi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, nota per la sua ricca storia e la sua cultura, è stata recentemente al centro di un’ondata dità che ha scosso il senso di sicurezza dei suoi cittadini più giovani. Un gruppo di delinquenti si è specializzato in aggressioni mirate, utilizzando metodi intimidatori, comedi grossa taglia, per colpire ragazzi giovanissimi. Le aggressioni si sono concentrate principalmente nell’area di Parco Dora, ma si sono diffuse anche in altre zone come Corso Francia e Via Monginevro, creando un ambiente di paura e insicurezza.La strategia della banda e il profilo delle vittimeLa banda ha messo in atto un modus operandi allarmante, puntando a sfruttare il fattore sorpresa. Le aggressioni avvengono rapidamente, spesso prima che le vittime abbiano la possibilità di reagire.