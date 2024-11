Musica | torna Musicconnect-Italia ‘ Napoli World’ per valorizzare la diversità

Leggi su Ildenaro.it

Per il terzo anno consecutivo il cuore pulsante della cultura ‘world music Industry internazionale’ si riunirà ail 28, 29 e 30 novembre per la quarta edizione dicuculture Musiconnect-– ‘che gode del patrocinio morale del Comune die rientra nelle attività del macro progetto ‘Città della’. Questo festival vetrina e incontri di professionisti internazionali, dedicato alla contaminazione culturale e al networking per il business to business, rappresenta un’opportunità per artisti, operatori culturali e professionisti del settore permettendo loro di confrontarsi, creare collaborazioni e scambiarsi prospettive artistiche. Con la direzione artistica di Enzo Avitabile,World 2024 punta a un programma che rispecchia l’essenza dell’inclusione culturale, della cooperazione e della valorizzazione dellapromuovendo così l’internazionalizzazionele degli artistini con un occhio di riguardo per quelli del Sud