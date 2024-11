Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 4-6, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: azzurro troppo falloso e sotto di un set

4-6 Servizio e diritto di, che si aggiudica con merito il primo set in 56 minuti.40-0 Lunga la risposta di.30-0 Si scatena, che va a segno con il diritto incrociato sulla riga.15-0 Bruttissimo back di rovescio dell'no, ampiamente in corridoio.E' proprio teso, sin dall'inizio. Come già accaduto gli anni scorsi, sembra non riuscire a gestire la responsabilità della. Le Olimpiadi, dove colse il bronzo l'estate scorsa, sono comunque una cosa diversa: giochi per te stesso, non per una squadra.4-5perde la battuta per la terza volta mettendo in rete la volée di rovescio.