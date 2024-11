Gaeta.it - Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario: un forte supporto all’imprenditoria femminile

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto in cui l’imprenditoriasta acquisendo sempre maggiore rilevanza,e lasi uniscono per promuovere e valorizzare le donne nel mondo degli affari. Giunta alla sua ottava edizione, l’iniziativa Women Value Companyha dimostrato nel tempo di essere un’importante piattaforma di sostegno per le imprenditrici italiane e rappresenta una categoria speciale del Premio, recentemente presentata a Milano.Il programma di, sotto la guida del CEO Carlo Messina, si è impegnata a sostenere l’imprenditoria, non solo riconoscendo il valore sociale e economico del lavoro delle donne, ma anche tramite misure concrete e finanziamenti.