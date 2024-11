Lanazione.it - Il caro materiali mette a rischio le case della salute

Ilper le opere pubbliche progettate entro il 2021 rischia di fermare i cantieri in Toscana, anche quellisanità. L’erogazione dei contributi è bloccata per mancanza di risorse in cassa e per l’anno prossimo non è prevista nessuna misura aggiuntiva, per questo il presidenteRegione, Eugenio Giani (foto), chiede un intervento urgente al Governo e al Parlamento nella manovra di bilancio. "È necessario che l’importo dei lavori che hanno avuto un innalzamento dei costi delle materie prime siano adeguati in base ad un coefficiente automatico – dice il governatore – è dunque importante accogliere gli emendamenti che possano integrare la legge finanziaria con una previsione di questo tipo". La Regione ricorda che nel 2022 con un decreto legge era stato istituito un fondo specifico per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.