Dugenta al via la vendita dei lotti dell’area industriale

Tempo di lettura: 2 minutiCon la pubblicazione del bando per l’assegnazione delle aree del Piano di insediamento produttivo in zona Cantalupi ha preso il via ladeidi. “Era un obiettivo importante che ci eravamo prefissati come amministrazione comunale al momento del nostro insediamento ed al quale – il commento del sindaco diClemente Di Cerbo – abbiamo lavorato con solerzia in questi otto anni. Per questo voglio riservare un grazie particolare alla giunta comunale, ai consiglieri e all’ufficio tecnico per il supporto che mi hanno dato per il raggiungimento di questo importante obbiettivo del nostro programma di governo locale”. “Adesso il traguardo successivo – spiega la fascia tricolore – è quello delladeima su questo siamo fiduciosi perché parliamo di una areaconnessa, strategica e che può portare importanti vantaggi per le aziende che decideranno di insediarsi.