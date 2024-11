Gaeta.it - Due cittadini stranieri denunciati dalla Polizia di Stato a Fondi per furti e truffe

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 19 novembre 2024 segna una giornata di intervento significativo da parte delladinel Commissariato di, che ha portato alla denuncia di due. Questi eventi, che evidenziano attività criminali nella zona, sono stati resi noti tramite un comunicato dell’Ente di Pubblica Sicurezza, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine.Denuncia per ricettazioneIl primo denunciato è un uomo accusato di ricettazione per aver riconsegnato alla vittima il materiale rubato durante un furto con violenza avvenuto nel centro di. Questo tipo di reato è considerato grave, poiché compromette la sicurezza deie alimenta un clima di paura e insicurezza tra la popolazione. Gli agenti, dopo aver raccolto informazioni vitali, sono stati in grado di risalire all’individuo che, apparentemente in modo non consapevole, ha riconsegnato il maltolto.