BJK Cup trionfo Italia e quinto successo per le azzurre | il montepremi

(Adnkronos) – L’ha vinto la Billie Jean King Cup 2024. Grazie al nettocontro la Slovacchia, battuta 2-0 grazie alle vittorie nei singolari di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, nella finale del torneo, lealzano per la quinta volta, e a distanza di undici anni dall’ultimo, il trofeo a squadre più prestigioso del tennis femminile, il corrispettivo della Coppa Davis maschile. Leerano già riuscite a vincere la Bjk Cup nel 2006, 2009, 2010 e 2013, venendo invece sconfitte in finale nel 2007 e nel 2023. Proprio la delusione dello scorso anno, quando l’venne battuta dal Canada, è stato il carburante per arrivare in fondo anche in questa edizione. La squadra azzurra, composta da Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, grazie alcontro la Slovacchia si è intascata untotale di 2,2 milioni.