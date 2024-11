Approfondimenti Asvis | Le pallide prospettive della Cop 29 di Baku

Leggi su Ildenaro.it

Proponiamo il testo Toni Federico – Fondazione per lo sviluppo sostenibile –Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitol’8 novembre 2024La violenza dell’impatto climatico è in crescita oltre ogni previsione. Le vittime di Valencia sono paragonabili a quelle delle guerre in corso. Preoccupa però il diffondersi di una forma di rassegnazione che, pur se alimentata dal ricco sistema mondiale dell’oil and gas e fatta propria in occidente da taluni schieramenti politici, rischia da sola di vanificare lo sforzo immane profuso in trent’anni nel negoziato internazionale multilaterale sul clima. L’Emissions Gap Report 2024 dell’ Unep conferma la perdurante crescita delle emissioni Ghg (greenhouse gas), arrivate a 57 GtCO2eq nel 2023, e con essa delle concentrazioni in atmosfera e, per diretta conseguenza,temperatura media superficiale terrestre e marina, con punte oltremisura proprio nelle zone temperate di cui fanno parte l’Europa e il bacino mediterraneo.