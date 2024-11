Gaeta.it - Aggressione a ispettrici del lavoro in provincia di Avellino: l’ira delle autorità locali e le azioni legali

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio dicon conseguenze gravi ha scosso ladi, in particolare il comune di Sirignano, dove duedelsono state attaccate durante un controllo presso un’attività commerciale. Questo intenso episodio di violenza ha suscitato l’indignazione non solo all’interno dell’Ispettorato del, ma anche da parte, che si preparano a intraprendereper tutelare i propri funzionari.L’e le ferite inflitteLa violenza si è verificata durante un’ispezione rutinaria, necessaria per il monitoraggio della regolaritàprestlavorative. Il titolare dell’esercizio commerciale, infuriato per il controllo, ha aggredito le, rifiutando di accettare le procedure legittime di ispezione.