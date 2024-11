Qualificazioni sudamericane Mondiali 2026 | Lautaro trascina l’Argentina 1-1 tra Brasile e Uruguay

Leggi su Sportface.it

Martinez protagonista con la sua Argentina nella sfida contro il Perù valida per leaidel. L’attaccante interista, infatti, ha realizzato la rete decisiva nella vittoria per 1-0 che conferma l’Albiceleste in vetta al raggruppamento. Non una rete banale, sia per la difficoltà, visto che è arrivata con una splendida girata di mancino, sia perché si tratta del suo 52° gol con, che gli permette di raggiungere Maradona nella classifica dei migliori marcatori della sua Nazionale.aumenta a 5 punti il distacco dall’, che ha pareggiato per 1-1 contro ilin un’altra super sfida: a sbloccare il risultato è Valverde in apertura di ripresa, ma poco dopo è arrivato il pareggio firmato da Gerson. Nelle altre partite, il Cile ha la meglio contro l’Ecuador in una partita pirotecnica, terminata 4-2, mentre l’Ecuador, nonostante l’inferiorità numerica per un’ora di gioco, ha battuto la Colombia per 0-1.