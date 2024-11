Gaeta.it - Mostra ‘Moraduccio’: un viaggio visivo tra arte e paesaggio a Bologna

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 21 novembre al 21 dicembre 2024, Palazzo Vizzani aospiterà la‘Moraduccio ‘, un progetto curato da Antonio Grulli e realizzato dai due artisti Alessandro Trapezio e Italo Zuffi, promosso dall’associazione culturale Alchemilla. L’evento si presenta come un’importante occasione per riflettere sulle relazioni travisiva e, un tema che rientra tra i più affascinanti dell’contemporanea.Il progetto e la sua evoluzioneL’idea alla base dellaè emersa nel 2014, ma ha preso forma concreta solo nel 2020, con la pubblicazione di un’opera numerata e firmata dai due artisti in cento copie. Dopo dieci anni dalla sua nascita, le fotografie inedite prodotte da Trapezio e Zuffi vengono finalmente esposte al pubblico, offrendo un’occasione unica di osservare il frutto della loro collaborazione creativa.