Oasport.it - LIVE Lione-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: buon avvio delle giallorosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL24? Torna sotto il: cross da sinistra di Chawinga che coglie lo stacco aereo di Dumornay: alto sopra la traversa dal dischetto, in terzo tempo.21? Fase piatta della gara: ritmi bassi e poca vivacità.18? Ci prova Thogersen che lotta sull’out destro e cerca la soluzione da rete in area. Destro che termina sull’esterno della rete: aveva poco angolo la danese.16? Chance Chawinga che sguscia tra le maglie, salta Ceasar ma non trova la rete da posizione poco angolata in area.15? Ilovviamente impone lo spartito eppure la formazione di Montemurro non è partita a razzo. Decisamente meglio l’approccio della, più in palla.12? Con fiducia ladisimpegno in fase di costruzione per uscire dalla pressione francese tra Di Gugliemo, Cissoko e Troelsgaard.