Fiumicino Petrillo | Ok alla mia proposta per la gestione degli spazi esterni delle palestre comunali

, 20 novembre 2o24 – “Nel corso del Consiglio Comunale di ieri a, ho presentato e fatto approvare, un ordine del giorno che apre nuove prospettive per lasportivesituate nelle scuole del nostro territorio. Questo passo rappresenta un’opportunità concreta per ampliare l’offerta di luoghi dedicati ad attività sportive, ludiche, ricreative e culturali”. Lo dichiara in un comunicato stampa il consigliere comunale Angelo. “Finora, l’assegnazione dei centri sportivisi è concentrata prevalentemente sugliinterni – prosegue-. Tuttavia, moltinostre scuole, già attrezzati come campi polivalenti, restano inutilizzati o sottoutilizzati. La miaintende colmare questa lacuna, mettendo talia disposizioneassociazioni locali, per promuovere non solo lo sport non agonistico, ma anche attività ricreative e di socializzazione, rivolte a giovani, adulti e anziani.