Lettera43.it - Decreto flussi, bocciati gli emendamenti per escludere l’Egitto dai Paesi sicuri

Leggi su Lettera43.it

glidelle opposizioni che chiedevano didalla lista deiprevista dal. Decisione accolta con rabbia dal centrosinistra, con il deputato dem Gianni Cuperlo che durante il suo intervento in commissione l’ha definita una scelta «grave e oltraggiosa. Proprio nel giorno in cui, nel processo per l’omicidio di Giulio Regeni, è stata acquisita la testimonianza di un detenuto dello stesso carcere che ha raccontato di aver visto Giulio condotto nella stanza degli interrogatori con mani ammanettate dietro la schiena e occhi bendati, e successivamente riportato in cella in condizioni gravissime, trasportato a spalla, sfinito dalle torture. Davanti a tutto questo», ha continuato Cuperlo, «è incomprensibile che il governo italiano faccia finta di non vedere e continui a considerareun Paese sicuro.