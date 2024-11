Curare il corpo e l'anima, da Fiumicino Benedetto Tripodi medaglia d'oro nel massaggio Ayurvedico

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 novembre 2024 – “Il valore di unsta nelle mani di chi lo dona”: una filosofia da seguire per chi di professione porta benessere all’altro, tramite una disciplina che ha un significato profondo. Ed è quello che fa quotidianamente, massaggiatore professionista, specializzato nel: dall’atletica al mondo dei massaggiMa chi è? Nato a Messina il 19 gennaio del 1971, è cresciuto però a. Mamma casalinga, papà falegname. Quando aveva 16 anni si dedicava allo sport e faceva atletica leggera, fino raggiungere importanti risultati nel panorama sportivo italiano. Ma ha iniziato a lavorare presto per dare una mano ai genitori con le spese di casa. Ha lavorato come cameriere in diversi locali della zona.