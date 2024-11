Come hanno iniziato gli ultimi cinque allenatori del Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

Ruben Amorim farà il suo tanto atteso debuttoallenatore delquesto fine settimana dopo quasi un mese di attesa.Il 39enne è stato nominato per sostituire Erik ten Hag e avrà il suo primo assaggio di Premier League quando loaffronterà l'Ipswich domenica.Mafatto ia tempo pieno a guidare loin Premier League da quando Sir Alex Ferguson hail suo regno?David Moyes – il presceltoMoyes ha lasciato l'Everton per sostituire Ferguson nel 2013, firmando un contratto di sei anni all'Old Trafford. Sarebbe durato solo nove mesi prima di essere licenziato con loin corsa per il peggior piazzamento in Premier League fino a quel momento.