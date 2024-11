Oasport.it - Ciclismo, Alberto Bettiol sarà al via del Giro d’Italia 2025: “La maglia tricolore è uno stimolo”

ha intenzione di partecipare al. Il corridore toscano, che si è laureato campione nazionale italiano lo scorso anno e passato all’Astana Qazaqstan, ha parlato in occasione della cerimonia di consegna del 51esimo Giglio d’Oro.Il corridore di Castelfiorentino ha parlato in questi termini: “Penso di fare ilperché adesso sono un paio di anni che manco. Sinceramente vestire ilalè unomaggiore. Stiamo aspettando adesso gli ultimi preparativi per la presentazione. Poi farò le solite classiche, partirò a gennaio in Australia, un po’ al caldo, mentre per la seconda parte di stagione non ho previsto ancora niente”.Prosegue il vincitore deldelle Fiandre 2019: “Sono molto onorato di aver vinto il Giglio d’oro perché comunque l’albo è pieno di campioni ed io in mezzo a loro penso di essere un fortunato e privilegiato.