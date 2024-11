Spazionapoli.it - Che fine ha fatto Elmas? Svolta improvvisa, per l’ex azzurro si prepara un nuovo scenario

Leggi su Spazionapoli.it

Elifè stato uno dei protagonisti dello Scudetto del Napoli, poi l’avventura con la maglia del Lipsia: come sta adesso? Pronta una nuova.Ricordate Elif? Il giocatore macedone è stato uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto in casa Napoli, pur non essendo mai realmente esploso con la maglia azzurra. Le sue prestazioni, soprattutto durante l’ultimo anno all’ombra del Vesuvio, sono state soddisfacenti ma la sensazione è chepotesse dare tanto di più.Lo scorso gennaio la cessione in Bundesliga, con il Lipsia che ha puntato tutto sulNapoli. Eppure, le cose non sono andate poi cosi bene: lo scorso anno 14 presenze ed appena due da titolare con la maglia della compagine tedesca, mentre quest’anno il macedone ha raccolto appena 6 presenza senza mai partire dal primo minuto.