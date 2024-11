Ilgiorno.it - Bomba alla Polgai: l’anarchico spagnolo “tradito” dalla visita dell’amico

Brescia, 20 novembre 2024 – Nuova udienza ieri in Assise perJuan Sorroche Fernandez, 47 anni, accusato di aver piazzato unadavantisede della scuola di poliziadi Brescia la notte del 18 dicembre 2015. Già condannato per un attentato nell’agosto 2018Lega di Villorba (TV) e per un altro attacco nel 2014 al Tribunale di sorveglianza di Trento, a Brescia l’imputato fu incastrato dal Dna rinvenuto su un brandello di zaino bruciato insiemepentola a pressione che proprio con quello zaino fu trasportata. Ricercato per i fatti di Treviso, Sorroche fu fermato dopo una lunga latitanza nel maggio 2019 nei boschi di Marmentino. Per l’accusa aveva trascorso la latitanza nel Bresciano dall’amico Manuel Oxoli. Ieri Sorroche era in videocollegamento dal carcere di Terni per seguire il processo, blindato dalle forze dell’ordine per la presenza di un presidio di anarchici fuori dal tribunale e dentro l’aula.