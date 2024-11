Ilfattoquotidiano.it - Beko presenta un piano con 2mila licenziamenti in Italia. Urso aveva parlato di “maggiore serenità” nelle trattative

Chiusura entro la fine del 2025 degli stabilimentiEurope di Siena e Comunanza (Ascoli Piceno) e della linea del freddo a Cassinetta (Varese). Gli esuberi saranno in tutto quasi(1.935). È quanto comunicato, in base a quanto si apprende, dai vertici della ex Whirlpool al tavolo ministeriale in corso a Roma, al Minit, dove sono presenti anche i sindacati. Le chiusure e gli esuberi sarebbero previsti nelper l’comunicato dalla multinazionale turca, un annuncio che arriva dopo 12 anni di cassa integrazione tra ex Whirlpool eEurope.Nel dettaglio la proprietà pianifica 541nello stabilimento di Cassinetta, 320 a Comunanza, 290 a Siena e 66 a Melano. A questi si aggiungono 718 tagli tra commerciali e ricercatori. Secondo l’azienda nessuno degli scenari considerati per scongiurare icondizioni di sostenibilità.