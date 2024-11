Ilgiorno.it - San Faustino Míguez: santo educatore e botanico del 19 novembre

San: ildel 19Il 19la Chiesa Cattolica celebra San, un sacerdote spagnolo nato nel 1831 a Xamirás, Spagna, e deceduto nel 1925.è stato un membro dell'Ordine dei Scolopi, dedicato all'educazione e all'insegnamento. La sua santità deriva non solo dal suo impegno religioso ma anche dal suo lavoro pionieristico nell'educazione delle ragazze, in un'epoca in cui l'accesso all'istruzione per le donne era fortemente limitato. Perché è diventato? Sanè stato canonizzato per il suo straordinario contributo all'educazione e per il suo profondo amore verso i bisognosi. Ha fondato la Congregazione delle Calasanziane, un ordine religioso dedicato all'educazione delle ragazze, con l'obiettivo di promuovere l'istruzione come mezzo per migliorare la società.