Iodonna.it - Non è la prima volta che la conduttrice muove accuse simili all'ex. Aperta un'inchiesta

Ilary Blasi vs Francesco Totti: la guerra tra i due ex continua. E il divorzio più chiacchierato dello star system italiano si arricchisce di un nuovo capitolo. Stando a quanto riportato dal Messaggero, infatti, laha denunciato l’ex per aver lasciato la loro terzogenita, Isabel, otto anni, da sola in casa senza la presenza di un adulto. Sul caso, la Procura di Roma ha aperto un’per abbandono di minore, reato perseguibile d’ufficio e che prevede una pena tra i sei mesi e cinque anni di carcere. Ilary Blasi, le lacrime in “Unica”: «Non potevo credere che Francesco avesse fatto una cosa del genere» X Leggi anche › Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovo capitolo nel divorzio tra liste di testimoni e presunti amanti Ilary Blasi denuncia Totti per abbandono di minoreSecondo quanto ricostruito dal Messaggero, latv si sarebbe accorta che la bimba era in casa da sola facendole una videochiamata.