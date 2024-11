Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 2-1, Europei curling 2024 in DIRETTA: contro sorpasso degli azzurri nel secondo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:38 Dopo sette mani due guardie per parte e una stone scozzese in zona punti13:36 Una stone quasi al centro della casa per glidopo quattro tiri del terzo end13:35 Una panoramica sulle altre pisteA-MenNED » 0 runningPista ANOR 3 2 EndsA-MenSUI 2 runningPista BENG » 0 2 EndsA-MenSWE » 2 runningPista CAUT 2 2 EndsA-MenCZE » 1 runningPista DGER 1 2 EndsINIZIO TERZO END13:32 Eccolo Joel R-e-t-o-r-n-a-z. Grande lavoro dell’azzurro che effettua un grand eultimo tiro effettuando il. Dopo due end2-113:30 Hi&Roll di Mouat che mette una stone in zona punti. Adesso tocca a Joel Retornaz rispondere: c’è la possibilità di marcare due punti.