Lega 5 Stelle e Forza Italia I grandi sconfitti alle urne Nessun consigliere eletto

di Federico Di Bisceglie FERRARA Sono tanti, specie a destra, i partiti che non sono riusciti a eleggere i loro rappresentanti in consiglio regionale. Ma, di mal di pancia, ce ne saranno parecchi anche nel campo largo. Il Movimento 5possiamo davvero definirlo il grande sconfitto di questa competizione regionale. Per lo meno nel nostro territorio. Già il dato delle Regionali del 2020 lo relegò al 4,22%. Ma, in queste consultazioni, è un vero e proprio bagno di sangue: siamo al 3,40%. Un’emorragia di cui si erano già registrate le prime avvisaglie nello spoglio per le Comunali. In questo senso, non fa certo bene non solo lo screzio che si registra a livello nazionale tra il leader Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo. Così come non sono benefiche le polemiche che si sono registrate a livello territoriale, proprio all’indomani delle amministrative.