Individuato in California il piccolo Ethan sottratto alla madre

AGI - "Ringrazio il ministero degli Esteri e tutte le altre autorità italiane per la solidarietà e per l'impegno profuso per il bene di mio figlio e ringrazio le autorità degli Stati Uniti per la prontezza dell'intervento". È il primo commento di Claudia Ciampanotizia dell'individuazione indel figlio, il figlio di appena sette mesi che lo scorso 30 agosto le era statoe portato negli Usa dal padre Eric Howard Nichols, nato a Cincinnati ma residente a Piano di Sorrento, con doppia cittadinanza, italiana e americana. Il, rintracciato con il papà dpolizia locale, "sarà affidato- spiega all'AGI l'avvocato della donna, Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione matrimonialisti italiani - che sta per prendere il volo per Los Angeles.