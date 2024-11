Thesocialpost.it - Honduras, va a fuoco con la sua moto mentre fa benzina: salvo per miracolo

Momenti di panico a Nacaome,prendedurante il rifornimentoUn semplice rifornimento disi è trasformato in un episodio ad alto rischio per unciclista a Nacaome,. Durante l’operazione, laha improvvisamente preso, coinvolgendo anche il suo proprietario.Leggi anche: Incidente insulla statale Sorrentina, morta la 19enne Alessia PiccirilloIl video scioccanteL’incendio ha scatenato momenti di grande apprensione, ma l’intervento tempestivo degli addetti della stazione di servizio si è rivelato fondamentale. Grazie all’utilizzo rapido degli estintori, le fiamme sono state spente prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Sotto il video di TGCOM24.Nonostante la gravità dell’accaduto, ilciclista è uscitosamente illeso, un epilogo positivo per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.