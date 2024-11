Ilgiorno.it - Gli scambi tra la nebbia delle campagne pavesi

Un confine molto sottile: gli inquirenti definiscono così la separazione tra la provincia di Milano e quella di Pavia. Nelleche si trovano più vicine alla zona metropolitana, infatti, sarebbe avvenuto lo spaccio di droga con diversi acquirenti che talvolta arrivavano dal capoluogo lombardo per comprare cocaina giunta dal Sudamerica attraverso la Calabria, ma anche hashish che arrivava direttamente da Marocco e Spagna. La zona, molto aperta, nel caso dovessero arrivare le forze dell’ordine, consente una facile fuga se il pusher si trova a piedi, mentre se si trova in auto, non è difficile imboccare una strada che porta lontano e far perdere le proprie tracce. Stando alle ipotesi della Guardia di finanza l’organizzazione che è stata sgominata aveva dei collegamenti con criminali albanesi che a loro volta erano in contatto con porti molti importanti attraverso i quali avveniva il rifornimento.