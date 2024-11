Cerveteri, al via ai lavori per le telecamere di videosorveglianza a Valcanneto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024 – Hanno preso il via oggi iper il posizionamento di trediai tre ingressi della Frazione di. Un progetto volto ad aumentare la sicurezza e il controllo nel territorio, che saranno collegate direttamente al Comando di Polizia Locale e alle centrali operative delle Forze dell’Ordine del territorio.A questa, si aggiunge un’ulteriore telecamera, che sarà posizionata lungo la via Doganale, finalizzata al controllo-targhe dei veicoli in transito, anch’essa collegata al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti.“Quello dellediera un impegno che ci eravamo presi con la cittadinanza die che ora vede la sua realizzazione – ha dichiarato l’assessore Francesca Appetiti – un progetto importante che va a tutelare i cittadini e a consegnare loro una maggiore sicurezza all’interno del territorio in cui abitano.