Sport.quotidiano.net - Viaccia trasferta da incubo. Match tra errori e sfortuna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lunigiana Pontremolese 41 LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia, Filippi, Vannucci, D’Antongiovanni, Grasselli, Gazzoli, Baudi, Mancini. A disp. Santini, Benedetti D., Rouiched, Scaldarella, Pezzoni, Vicari, Mathibedi Tebogo, Aliboni, Di Santo. All. Verdi.: Cecconi, Melani, Bashkimi, Michelozzi, Maiolino, Ferroni, Rozzi, Bartolozzi, Hisely, Ridolfi, Sforzi. A disp. Biancalani, Nocentini, Baldi, Querci, Varago, Caca, Virdo, Vannucci, Servillo. All. Giugni. Arbitro: Fracasso di Pisa. Reti: 9’ Maiolino, 27’ Franzoni, 38’ Baudi, 76’ Filippi, 84’ Mathibedi Tebogo. Niente da fare per il. Troppo forte la Lunigiana Pontremolese, che si impone in casa con un secco 4-1. I pratesi allenati da Giugni rimangono quindi ancora fanalino di coda del girone A di Promozione con 5 punti, con le avversarie ancora a tiro.