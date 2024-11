Game-experience.it - Senua’s Saga: Hellblade 2 è disponibile su PlayStation con una versione fan-made con tanti QTE

Leggi su Game-experience.it

Un utente ha deciso di portare2 su, consentendo in questo modo ad una piccola cerchia di utenti della console Sony di poter vivere il nuovo viaggio della tormentata ma coraggiosa Senua con una particolarefan-.Come segnalato da MP1ST, uno sviluppatore appartenente alla scena dell’hacking e modding ha trasferito l’ultimo titolo di Ninja Theory su PS4, realizzando una sorta di porting amatoriale sostanziante sprovvisto di un gameplay vero e proprio.Nello specifico il produttore di homebrew ed app per, Lapy, ha rilasciato un “gameplay simulato” di2 che utilizza degli input QTE per far avanzare la storia del gioco. Si tratta quindi di un porting nativo, con lo sviluppatore che ha di fatto realizzato un’app con un gameplay registrato che viene riprodotto come file video, con i giocatori che possono interagire con esso premendo dei tasti a schermo, facendo in questo modo proseguire l’avventura.