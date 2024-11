Rugby, D’Incà e Pani candidati ai World Rugby Awards 2024

Leggi su Sportface.it

Ci sono due italiani tra iai, i premi annuali che verranno assegnati il prossimo 24 novembre a Montecarlo. Alyssa, trequarti centro dell'Arredissima Villorba, è candidata per la meta dell'anno al femminile grazie a quella realizzata contro la Scozia nel Sei Nazioni.Lorenzo, ala/estremo delle Zebre Parma, è invece candidato per la meta messa a segno nella partita dello scorso Sei Nazioni contro il Galles, rivelatasi poi decisiva per il successo azzurro. I due voleranno dunque nel Principato di Monaco insieme ai vertici federali per presenziare al prestigioso evento. L'ultimo premio vinto da un azzurro risale al 2022, quando Ange Capuozzo fu premiato con il titolo di Breakthrough Player of the Year.