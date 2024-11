Unlimitednews.it - Nasce la Fondazione Giulia Cecchettin contro la violenza sulle donne

ROMA (ITALPRESS) – Contrastare lae operare per la parità di genere in una società equa e inclusiva, capace di prevenire per contrastare ogni forma didi genere, nella quale ogni persona possa realizzare se stessa in consapevolezza, libertà e pienezza mantenendo viva la memoria didiffondendo il suo messaggio di amore, gioia e speranza, ricordandone la determinazione, il coraggio, lo spirito altruista e la passione per la vita. Sono questi gli obiettivi della “ETS”, la cui nascita è stata sancita il 29 ottobre scorso a Padova con la firma dell’atto costitutivo da parte dei fondatori: il padre Gino, la sorella Elena e il fratello Davide e presentata stamane presso la Camera dei Deputati. “Questada una tragedia immane.