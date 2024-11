Lapresse.it - Margaret Spada morta dopo rinoplastica, Ordine dei Medici aprirà fascicolo sul caso

L’deidi Roma è pronto ad aprire undisciplinare sulla morte di, la 22enne di Lentini (Siracusa) decedutal’anestesia per un intervento diin una clinica privata della Capitale. “Appena avremo i dati dalla procura apriremo unsuicoinvolti in relazione alla parte disciplinare“, ha detto a LaPresse Antonio Magi, presidente dell’. “Sarà un atto dovuto per vedere se ci sono state infrazioni di carattere deontologico. Aspettiamo”. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo i due titolari dello studio medico a cuisi era rivolta per l’operazione, uno studio che non sarebbe stato autorizzato agli interventi chirurgici ma solo a visite pre-operazione. L’autopsia ha evidenziato che la giovane èin seguito a due arresti cardiaci, e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una dose eccessiva di anestetico e di un farmaco vasocostrittore.