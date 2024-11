Ilfattoquotidiano.it - Margaret Spada, la giornalista Maria Rita Misuraca: “Dopo l’anestesia ho avuto tachicardia con tremori”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre si attende di sapere cosa abbia provocato al’arresto cardiacola somministrazione di anestetico per procedere a un rimodellamento del naso, c’è un’altra giovane donna che testimonia il malesserela somministrazione. “Anche io avevo trovato l’ambulatorio su TikTok”, dicesportiva. “prima non mi aveva mai dato problemi -racconta- In quel caso invecehoimmediatamentecon”.Le prime risposte dall’autopsia su la 22enne morta il 7 novembre sono solo il primo punto di partenza per comprendere cosa abbia portato al decesso la giovane che voleva rimodellare il naso e si era rivolta a un studio di Roma dove non potevano essere eseguiti interventi. Le ipotesi sono una malformazione cardiaca “o troppo anestetico”.