Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kawa/Swiatek, Italia-Polonia BJK Cup in DIRETTA: le azzurre confidano che si arrivi al doppio

Il programma della semifinaleBuongiorno e bentrovati alla testuale del match di tra le Sarae Jasminee le polacche Katarzynaed Iga, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari del tie tra, semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis.Entrambe le selezioni hanno vinto il match dei quarti di finale al decisivo: l'ha battuto il Giappone, mentre la che all'esordio aveva sconfitto per 2-0 la Spagna, poi ha eliminato la Cechia: se saranno confermate le scelte fatte contro le ceche, il polacco sarà composto da Katarzynaed Iga