La battaglia dopo il rogo | Città piene di case-torcia In tre anni solo inerzia

Il primo passo dellapolitica,"oltre tredidelle istituzioni", è stato mosso nel “parlamentino“ della zona dove tutto è iniziato, il Municipio 5 di Milano. Un quartiere di Milano che il 29 agosto 2021 è stato teatro deldella Torre dei Moro in via Antonini: un maxi-incendio che fortunatamente non ha provocato vittime ma ha lasciato senza casa le famiglie. Da allora il comitato di abitanti si sta muovendo su più fronti. La ricostruzione del grattacielo è iniziata, con la posa simbolica della prima pietra, mentre è in corso il processo a carico di progettisti, costruttori e fornitori dei materiali con cui furono costruite quelle facciate avvolte in pochi istanti dalle fiamme. L’obiettivo messo nero su bianco di "fare in modo che i decisori politici affrontino il tema della sicurezza antincendio in un’ottica di adeguamento delle norme italiane sui materiali da costruzione ammessi", portato avanti anche attraverso contatti con le associazioni degli abitanti della Grenfell Tower di Londra e dei condomini Campanar di Valencia, sopravvissuti a incendi dalla dinamica simile che hanno provocato morti e feriti, si è invece scontrato con un muro di gomma.