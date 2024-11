Kosovo il ct Foda | Una cooperazione rispettosa è più importante del risultato

Leggi su Sportface.it

Franco, ct del, ha commentato alla rivista Kicker quanto accaduto in occasione del match di Nations League contro la Romania. La sua squadra ha infatti abbandonato il campo nei minuti finali dopo che dei tifosi rumeni avrebbero intonato i cori ‘Serbia’. Proprio la Serbia, dalla quale ilsi è separato, non riconosce il paese con una nazione indipendente e questo non fa che alimentare frizioni.“Unaè piùdel. Il nostro messaggio è che per cose di questo genere non c’è posto negli stadi – ha dichiarato– Condivido al 100% la decisione dei miei giocatori. In qualità di allenatore del, pur essendo tedesco, accetto la cultura. Dopo che, come mi è stato detto, sono stati intonati quei cori, il rispetto – che è la cosa più– non c’era più“.