Ha sfidato ancora una volta i canoni del glamour hollywoodiano ai Governors Awards 2024

In una serata tutta lustrini e makeup impeccabili, una star ha fatto della semplicità il suo cavallo di battaglia. Pamela Anderson ha rubato la scena aicon l’ennesima apparizione senza fronzoli. L’iconica attrice di Baywatch, 57 anni, ha scelto un lungo abito nero dal taglio semplice e fluido, ma ciò che ha davvero colpito è stato il suo viso completamente privo di trucco. Radiosa e sicura, ha dimostratounache la bellezza naturale può brillare anche sul red carpet, rompendo con i consuetihollywoodiani. Governor’s: le star sul red carpet e i look guarda le foto Il no makeup di Pamela AndersonLa scelta di Pamela di abbandonare il trucco non è soltanto estetica, ma rappresenta un percorso personale.