Iltempo.it - Giuliacci avvisa tutti: ecco la svolta invernale. Irrompono neve e freddo intenso

Leggi su Iltempo.it

“È iniziata la settimana che potrebbe portare sull'Italia una sostanziosa, con i primi veri assaggi dia bassa quota”. E' questo il quadro sul meteo disegnato dal colonnello Mario, che fa il punto della situazione in un articolo sul sito meteo.it: “Anche le mappe più aggiornate confermano l'imminente irruzione di gelide correnti polari e la comparsa dellafino a bassa quota. Il tempo comincerà a cambiare già nella giornata di martedì 19 novembre, con il passaggio di una debole perturbazione che porterà qualche pioggia su regioni tirreniche e Isole Maggiori, ma sempre in un contesto relativamente mite. La veraè attesa per mercoledì 20 novembre, con il veloce passaggio di un primo nucleo di aria polare che porterà piogge sparse e molto vento su gran parte del Centro-Sud, qualche nevicata sulle Alpi oltre 800-1000 metri e un brusco abbassamento delle temperature in quasi tutta Italia”.