Claudio Baglioni rimanda l'inizio del tour: "Dolori e infiammazioni". Come sta

, uno dei cantautori più amati d’Italia, ha annunciato il posticipo della partenza del suoPiano di Volo – Solo Tris. Una decisione sofferta, causata da problemi di salute che lo hanno costretto a mettere in pausa i suoi impegni artistici. La notizia, comunicata attraverso una nota ufficiale e una lettera personale, ha generato grande preoccupazione tra i fan.: le cause dello stopA fermaresono stati una epicondilite al gomito destro e una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale, condizioni che rendono impossibile affrontare untanto impegnativo. La diagnosi prescrive 60 giorni di riposo assoluto, impedendo al cantautore di portare avanti i concerti previsti inizialmente dal 21 novembre 2024.spiegato nella nota ufficiale, “questo tipo di patologia non permette lo svolgimento di un concerto one man show voce e altri strumenti”.