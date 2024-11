Metropolitanmagazine.it - Che caos al Grande Fratello, Federica bacia l’ex fidanzato Alfonso: “Ha fatto tutto lei”

Nella Casa delnon mancano mai colpi di scena, e questa volta al centro dell’attenzione ci sonoD’Apice ePetagna. I due protagonisti, ex concorrenti di Temptation Island, si sarebbero scambiati un bacio sotto le coperte, un gesto cheha raccontato agli altri inquilini.alIl discusso episodio, avvenuto prima dell’ingresso di Stefano Tediosi nella Casa, ha svelato che tra i due ex fidanzati persistono legami emotivi ancora irrisolti.ha descritto l’accaduto con un mix di emozione e preoccupazione, spiegando che non voleva metterein cattiva luce: “È stata lei armi. Io do valore alle cose, ma non voglio che esca fuori perché non voglio metterla in difficoltà”. Tuttavia, il racconto del bacio ha scatenato una serie di reazioni contrastanti all’interno della Casa, lasciando intravedere come le dinamiche tra i due stiano influenzando profondamente il clima del reality.