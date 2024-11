Anteprima24.it - Auto si ribalta nella galleria: ferita la conducente

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale sulla Fondo valle isclero sotto unanel territorio del comune di Moiano. Per cause in corso d’accertamento una Fiat Panda si èta durante la corsa.lache è stata trasportata in Ospedale al San Pio dal personale del 118.Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea per le operazioni di messa in sicurezza della carreggiataL'articolosilaproviene da Anteprima24.it.