Nasce The Games Market un nuovo portale per collezionisti di videogiochi

Dal 2017 ad oggi, il mercato deiha subito un’impennata: secondo alcune previsioni, il giro d’affari di questo settore – che attualmente a livello globale vale ben 245 miliardi di dollari – supererà il muro dei 330 miliardi di dollari entro il 2028. In Italia, invece, questo segmento di mercato è valutato 2,3 miliardi di euro, registrando un +5% rispetto al 2022 e facendo volare il Belpaese nella top 5 dei paesi europei. Inoltre, un altro dato particolarmente significativo è rappresentato dal numero di videogiocatori di età compresa tra i 6 e i 64 anni registrati nel 2023: ben 13 milioni, ossia il 31% della popolazione italiana. Molti dati, molti numeri, una sola realtà effettiva: in Italia, bambini, ragazzi e adulti amano i. È proprio questo il contesto in cui si inserisce The, società che, tramite l’omonimoplace, si pone l’obiettivo di affiancare ie gli appassionati, fornendo loro gli strumenti per prendere decisioni consapevoli durante il processo di acquisto e tutelarli nella fase di scambio.