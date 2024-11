Biccy.it - Milly Carlucci bacchetta un giurato di Ballando: il dettaglio

La giuria è uno dei veri pilastri diCon le Stelle,lo sa bene ed è per questo che difende i suoi amati giurati e non ha la minima intenzione di sostituirli. Ogni tanto però qualcuno esagera o fa uno scivolone e la padrona di casa è costretta a intervenire.Ieri notte alla fine dell’ottava puntata (erano passate le una e un quarto), Paolo Belli ha iniziato a leggere la classifica generale, ma Guillermo Mariotto ha cominciato a parlare. Lal’ha subito ripreso chiedendogli di stare in silenzio. Ovviamente la cosa non è sfuggita a diversi telespettatori, che sui social hanno apprezzato la conduttrice (un po’ meno Mariotto).Guillermo avvisato, mezzo.NERISSIMA CON MARIOTTO#ConLeStelle pic.twitter.com/nl6ULv1ZPt— edoardo (@edosenzaemoji) November 17, 2024che, per recuperare sul tempo, fa andare direttamente sui voti e zittisce Mariotto prima di far leggere la classifica.