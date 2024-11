Ilgiorno.it - Il Risveglio di Pippo Delbono: "La mia ode al coraggio e alla vita"

Il dolore. Il tempo sanguinante del lutto. La trasformazione. Eppure, al suo fianco, ecco straripare la. Forza incontrollabile che travolge. E neanche capisci bene perché. Difficile trovare a teatro (nell’esistenza) un contesto così esplicito nell’avvicinare gli opposti. Vengono in mente quei funerali in cui, dopo aver pianto tutte le proprie lacrime, uno ha solo voglia di festeggiare l’esistenza in un abbraccio, una mangiata, un coro di amici. Ed è un po’ questa la sensazione di fronte a. A quei suoi percorsi non allineati, di figure ai margini e bellezze storte. Da martedì torna al Piccolo Teatro Strehler con "Il". Sul palco la sua compagnia. Per un lavoro dedicato a chi ha avuto ildi (ri)aprire gli occhi. Mentre sullo sfondo batte ancora forte il cuore di Bobò, morto nel 2019 ma amico di sempre, dopo i trent’anni al Manicomio di Aversa.