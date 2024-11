Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Bijol, Hien e le altre piste

2024-11-17 11:31:43 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal:Affidabile, di garanzia. Che possa crescere ancora accanto ai senatori del reparto ed essere subito un potenziale titolare. Resta questo l’identikit tracciato dai dirigenti dell’Inter per andare a intercettare sul mercato il difensore da poter mettere a disposizione di Simone Inzaghi con l’obiettivo di affidargli una risorsa pronta all’impiego e che abbia avanti a sé tempo per lavorare e migliorare, partendo però da una buonissima base. La ricerca quindi continua considerando la carta di identità di De Vrij e di Acerbi e, soprattutto, il contratto in scadenza dell’olandese (i nerazzurri hanno un’opzione per un rinnovo). La sensazione è che per motivi di ingaggio venga liberato l’ex Lazio, ad oggi un’alternativa e dalla scorsa estate nel mirino dei club sauditi.